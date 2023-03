Massive Warnstreikfolgen auch in Hessen erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Pendler und Reisende müssen sich wegen eines großangelegten Warnstreiks am Montag (27. März) auch in Hessen auf ein drastisch eingeschränktes Verkehrsangebot einstellen. S-Bahnen und Regionalzüge im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) werden betroffen sein, teilte der Verbund am Donnerstag auf seiner Internetseite mit. Auch der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) rechnet mit Einschränkungen, wie eine Sprecherin sagte. Betroffen ist auch der Luftverkehr, am Frankfurter Flughafen werde es keinen regulären Betrieb geben, kündigte dieser an.