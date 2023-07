Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mit einem Maßnahmenpaket in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro will die Stadt Frankfurt eine „Bezahlbarkeit der Stadt“ gewährleisten. „Das ist eine Investition in die Zukunft, die wir hier auflegen“, sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung des Pakets. Dias Geld stammt aus Restmitteln der verschiedenen Ressorts aus dem Haushalt 2022, die nun neu aufgelegt und verteilt wurden.