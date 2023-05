„Masterplan Mobilität“ fordert weniger Autoverkehr

Der Masterplan solle nun im Magistrat beraten und anschließend ins Stadtparlament eingebracht werden, um Verbindlichkeit zu erreichen, sagte Mobilitätsdezernent Stefan Majer (Grüne). Das Dezernat sehe sich in seinem bisherigen Vorgehen bestätigt. Derzeit sorgt der fahrradfreundliche Umbau mehrerer Straßen in der Frankfurter Innenstadt für Kritik bei anliegenden Gewerbetreibenden, die um Umsätze fürchten. Majer verwies unter anderem auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2035, auf die sich die Koalition in Frankfurt geeinigt habe. Die Mobilitätswende sei dazu ein notwendiger Schritt.