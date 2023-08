Mauersegler vom Klimawandel betroffen: Nisthilfen nötig

Wetzlar (dpa/lhe) - . Auch in Hessen mangelt es laut Naturschutzbund Nabu an Nistplätzen und Nahrung für Mauersegler. Nach Angaben des Nabu-Landesvorsitzenden Maik Sommerhage verändert sich durch den Klimawandel das Flugverhalten der Vögel. Demnach fliegen die Mauersegler einige Tage früher ab und kommen zwei Wochen eher zurück. Grund seien die extremen Temperaturschwankungen und der Wetterwechsel. Die Vögel werden dadurch irritiert und verirren sich, wie der Experte erläuterte. Auch habe das frühere Aufbrechen Auswirkungen auf die Brutbedingungen in Afrika, denn die Plätze seien von anderen Tieren belegt oder während des Fluges fehle die Nahrung.