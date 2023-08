Mauersturz und Prügelei: 32-Jähriger schwer verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein Mann hat im Streit seinen Kontrahenten in einer Parkanlage in Wiesbaden von einer rund drei Meter hohen Mauer geschubst und zusammengeschlagen. Der schwer verletzte 32-Jährige musste am Mittwochabend in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, der Schläger entkam. Zwei Zeuginnen hätten den etwa 30 Jahre alten Täter beobachten können. Demnach stieß er das Opfer von der Mauer, sprang hinterher und schlug und trat auf ihn ein.