Max Herbrechter übernimmt Hauptrolle bei Festspielen

Der gebürtige Dortmunder selbst sagte: „Ich habe große Lust, wieder Theater zu spielen und bin sehr gespannt auf die Arbeit in Bad Hersfeld, die herausfordernde Rolle und die großartige Stiftsruine.“ Nach Angaben der Festspiele arbeiteten Schwab und Herbrechter in mehreren Theater- und Fernsehproduktionen zusammen. Die Festspiele beginnen am 30. Juni.