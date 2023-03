McNeill und Wirt verlängern bei Löwen Frankfurt

Dessen 22-jähriger Verteidigerkollege Wirt geht durch die Vertragsverlängerung bereits in seine fünfte Saison bei den Löwen, für die er in allen bisherigen 54 DEL-Partien auf dem Eis stand. „Daniel hat an der Seite von Reid McNeill einen großen Schritt in seiner Entwicklung nach vorne gemacht, sich in der DEL etabliert und sicherlich das Potenzial, eines Tages auch in die A-Nationalmannschaft berufen zu werden, wenn er weiter hart an sich arbeitet und wir ihn weiterhin fördern und fordern“, sagte Fritzmeier.