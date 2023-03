Medien: Eintracht-Aufsichtsrat bot Hellmann Rücktritt an

Frankfurt/Main (dpa) - . Im Führungsstreit beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat der Aufsichtsratsvorsitzende Philip Holzer dem Vorstandssprecher Axel Hellmann seinen Rücktritt angeboten. „Ich vertrete seit jeher die Position, dass das Wohl des Vereins (e.V. und AG) in allen Situationen wichtiger ist als die Belange einzelner Personen“, erklärte Holzer am Mittwoch in einem offiziellen Schreiben, über das die „Bild“, die Hessenschau und der „Kicker“ berichteten. „Auch deshalb wäre ich bereit, mein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender zur Verfügung zu stellen, wenn Axel Hellmann dadurch dazu bewegt werden kann, seinen Vertrag bei der Eintracht bis 2027 zu erfüllen.“