Mehr als 130 junge Bundespolizisten am Flughafen vereidigt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Am Frankfurter Flughafen sind am Dienstag 138 junge Bundespolizisten und Bundespolizistinnen vereidigt worden. Die aus ganz Deutschland stammenden Beamten würden bereits seit Anfang des Monats am Flughafen arbeiten, teilte die Bundespolizei mit. Im vergangenen Jahr waren dort den Angaben zufolge bei Sicherheitskontrollen über 240.000 verbotene Gegenstände gefunden worden, zudem wurden über 30.000 Straftaten registriert und rund 1700 Haftbefehle vollstreckt.