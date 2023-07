Mehr als 1300 Impfpassfälschungen binnen eines Jahres

Erst am Dienstag hatte das Landgericht Darmstadt zwei Impfpassfälscher zu Bewährungsstrafen verurteilt. Die beiden Männer aus Südhessen hatten zum Prozessauftakt den Vorwurf der Staatsanwaltschaft eingeräumt, von April bis November 2021 in 57 Fällen Impfpässe gefälscht und gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Die sogenannte 3G-Regel besagte, dass in der Pandemie nur geimpfte, genesene oder getestete Menschen Zugang zu bestimmten Orten bekommen.