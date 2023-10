Mehr als 20 Autobahnprojekte in Hessen werden beschleunigt

Berlin/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Ampel-Fraktionen wollen 138 Autobahnprojekte in Deutschland beschleunigt umsetzen. 23 davon betreffen Straßenabschnitte in Hessen, wie aus einem Änderungsantrag von SPD, Grünen und FDP zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung hervorgeht, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Hälfte aller Projekte liegt in NRW. Bei den Projekten geht es um Stauschwerpunkte und Engstellen.