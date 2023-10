Mehr als 20 Grad in Hessen zum Wochenstart

Offenbach (dpa/lhe) - . Mit teils mehr als 20 Grad erwartet die Hessen zum Wochenstart sehr mildes Herbstwetter. Der Montag sei bewölkt bis stark bewölkt und es könne Regen und kurze Schauer geben, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mit. Die Temperaturen würden aber auf 18 bis 23 Grad steigen. Die gleichen Temperaturen seien am Dienstag zu erwarten, allerdings bleibe es niederschlagsfrei. Im Osten und im Norden könnten Wolken aufziehen. Mit bis zu 26 Grad werden es am Mittwoch noch wärmer. Es bleibe niederschlagsfrei. Im Nordwesten könne es lockere Wolkenfelder geben.