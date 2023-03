Mehr als 40 Teilnehmer bei der Nacht der Museen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach drei Jahren Zwangspause kehrt die Nacht der Museen in Frankfurt und Offenbach zurück in die Rhein-Main-Region. Am 13. Mai öffnen mehr als 40 Museen, Galerien und Ausstellungshäuser ihre Türen von 19 bis 2 Uhr, teilte das Frankfurter Kulturdezernat am Dienstag mit.