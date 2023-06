Mehr als 400.000 Menschen bei Hessentag

Bei der Finanzierung musste in diesem Jahr nachjustiert werden. Statt der zunächst veranschlagten 8,7 Millionen Euro liegt das Gesamtvolumen jetzt bei 10,6 Millionen. Inwieweit der Kostenrahmen eingehalten werden konnte, war Koch zufolge am Sonntag noch unklar. Die Kosten, stießen beim Bund der Steuerzahler (BdSt) auf Kritik. „Zwar richtet sich unsere Kritik nicht gegen das Landesfest an sich, doch die dafür aufgewendeten Summen müssen aus unserer Sicht endlich deutlich gesenkt werden“, teilte der BdSt im Vorfeld des Hessentages mit und sprach vom längsten und teuersten Landesfest in Deutschland. Im kommenden Jahr soll der Hessentag in Fritzlar stattfinden.