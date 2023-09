Mehr als 450 Kilogramm Marihuana geschmuggelt: Prozessstart

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Weil sie mehr als 450 Kilogramm Marihuana nach Deutschland geschmuggelt haben sollen, müssen sich seit Mittwoch drei Männer vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt den zwischen 32 und 40 Jahre alten Angeklagten zur Last, im Frühjahr 2021 drei Transporte von Spanien in das Rhein-Main-Gebiet organisiert zu haben. Das Rauschgift wurde demnach in Umzugskartons verpackt und von einem Logistik-Unternehmen transportiert. Zwei der drei Angeklagten sind derzeit in Untersuchungshaft. (AZ 5741 Js 257191/21)