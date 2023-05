Mehr als 700 Krankenhaus-Ärzte in Hessen im Warnstreik

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Hunderte Ärztinnen und Ärzte kommunaler Kliniken in Hessen sind am Dienstag in den Warnstreik getreten. Zwischen 700 und 800 Mediziner beteiligten sich nach Angaben des Marburger Bunds an den Arbeitsniederlegungen im Bundesland, zu der die Ärztegewerkschaft im Zuge des Tarifstreits mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) bundesweit aufgerufen hatte. Bundesweit seien es etwa 10.000 gewesen.