Mehr als 86 Prozent der Grundsteuererklärungen abgegeben

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Auch nach dem Ende der offiziellen Abgabefrist für die Grundsteuererklärung reichen hessische Immobilien- und Grundstücksbesitzer weiter die Papiere ein. Inzwischen seien mehr als 86 Prozent der Erklärungen abgegeben worden, in Summe über 2,3 Millionen, teilte das Finanzministerium in Wiesbaden am Mittwoch mit. Die Steuerverwaltung habe inzwischen mehr als 880.000 Bescheide verschickt. Die neue Grundsteuer war am Mittwoch Thema im Haushaltsausschuss des Landtags. Die Frist zur Abgabe war Ende Januar abgelaufen.