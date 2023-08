Mehr als 90.000 Besucher in Bad Hersfeld: Hinkel hört auf

Hinkel erklärte zugleich, er wolle die Festspiele nach der Saison 2025 verlassen. Insgesamt sei er dann mehr als elf Jahre in Bad Hersfeld gewesen, acht davon als Intendant. „Nach über zehn Jahren an einem Ort ist es für mich Zeit für etwas Neues“, wird Hinkel in der Mitteilung zitiert.