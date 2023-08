Mehr Arbeitslose in Hessen: Angespannter Arbeitsmarkt

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im August weiter gestiegen. Zum Stichtag 14. August waren in dem Land 189.378 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Donnerstag mitteilte. Das waren fast 8000 Menschen mehr als im Juli, so dass die Arbeitslosenquote um 0,2 Punkte auf 5,4 Prozent anstieg.