Mehr Arbeitslose in Hessen: Frühjahrsbelebung bleibt aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In Hessen ist im April die Zahl der Arbeitslosen gestiegen. Zum Stichtag am 13. April waren 179.725 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Frankfurt berichtete. Das waren 1644 mehr als noch im März und 23.480 mehr als vor einem Jahr.