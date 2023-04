Mehr Atemwegsinfekte bei Kindern zum Jahresende in Hessen

Unter Einjährige in Hessen erkrankten im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2018 dreimal so häufig schwer am Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV). Der Anteil auf den Intensivstationen stieg um knapp 80 Prozent. Hochgerechnet auf alle in Hessen lebenden Kinder mussten im Winter 2022 rund 1750 Babys mit schweren Atemwegsproblemen im Krankenhaus behandelt werden.