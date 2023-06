Mehr Beschäftigte in der hessischen Gesundheitswirtschaft

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im vergangenen Jahr hat mehr als jeder achte Erwerbstätige in Hessen in der Gesundheitswirtschaft gearbeitet. Rund 468.000 Menschen und damit 13,2 Prozent aller Erwerbstätigen im Bundesland waren in diesem Bereich beschäftigt, wie das hessische Statistikamt am Mittwoch mitteilte.