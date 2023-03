Mehr Duschen und Toiletten für Obdachlose in Bahnhofsviertel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mit mehr Duschen und Toiletten im Frankfurter Bahnhofsviertel soll das schlechte Angebot für Obdachlose verbessert werden. Das in Containern im Hof des Diakonie-Tagestreffs errichtete Interims-Hygienecenter sei allerdings nur eine Übergangslösung, betonte die Frankfurter Sozialdezernentin Elke Voitl (Bündnis 90/Grüne) am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Angebots. „Wir sind als Stadt mit der Deutschen Bahn in Verhandlungen, um ein festes Hygienecenter im Hauptbahnhof zu errichten.“ Wegen der Neugestaltung des Frankfurter Hauptbahnhofs komme es allerdings zu Verzögerungen - daher die Zwischenlösung.