Mehr Fahrten und neuartige Züge zum Fahrplanwechsel

Hofheim/Kassel (dpa/lhe) - . Zusätzliche Fahrten auf einigen Linien und der Einsatz wasserstoffbetriebener Züge im Taunus: Zum Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag (11. Dezember) bieten die Verkehrsverbünde in Hessen den Fahrgästen Verbesserungen an. Zuglinien vom Süden nach Frankfurt werden ausgebaut, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) ankündigte. Auch zusätzliche Busse werden im Einsatz sein. Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) wirbt mit mehr Angebot in den Landkreisen Kassel und Waldeck-Frankenberg. Zum Jahreswechsel werden viele Bus- und Bahnfahrten allerdings nochmals teurer - bevor dann 2023 das „Deutschlandticket“ kommen soll.