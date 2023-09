Mehr Förderung für Feuerwehren - Aber hohe Preissteigerungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Land Hessen hat die Förderung für die Feuerwehren nach Angaben von Innenminister Peter Beuth (CDU) in diesem Jahr angehoben. Allerdings seien beim Brandschutz Preissteigerungen zu beobachten, die in vielen Bereichen über dem lägen, was noch durch die Inflationsentwicklung zu erklären wäre, teilte das Ministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der oppositionellen SPD-Landtagsfraktion mit.