Mehr Ganztagsbetreuung an Hessens Schulen

Die Gründe, weshalb Schulen an keinem ganztägigen Landesprogramm teilnehmen, seien sehr individuell, berichtete der Kultusminister. An vielen dieser Schulen gebe es etwa Betreuungsangebote von den Schulträgern oder Fördervereinen sowie in Horten in der Umgebung der Schulen. Außerdem können bauliche und räumliche Gründe in den Schulen vorliegen.