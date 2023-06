Mehr Gehörlosengeld: Ab Juli 165 Euro

Das in Hessen überwiesene Gehörlosengeld ist gesetzlich an die Entwicklung der Renten gekoppelt. „Nur in wenigen Bundesländern wird vergleichbar viel gezahlt“, erklärte das Sozialministerium in Wiesbaden. „Aktuell beziehen 2482 Personen in Hessen Gehörlosengeld, das beim Landeswohlfahrtsverband Hessen beantragt wird.“