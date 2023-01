Mehr Geld für Grundschullehrkräfte: Gwerkschaften zufrieden

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen will seine Grundschullehrkräfte künftig besser bezahlen. Die Eingangsbesoldung der Lehrerinnen und Lehrer werde schrittweise von A12 auf A13 angehoben, kündigten Ministerpräsident Boris Rhein und Kultusminister Alexander Lorz (beide CDU) am Donnerstag in Wiesbaden an.