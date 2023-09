Mehr Geld für Masterplan Kultur im nächsten Jahr

Wie es nach 2024 weitergeht, muss laut Dorn die künftige Landesregierung entscheiden - am 8. Oktober 2023 wird ein neuer Landtag gewählt. „In diesen Masterplan ist so viel Engagement und Wissen aus der Kultur eingeflossen, davon können künftige Landesregierungen ganz sicher profitieren“, betonte Dorn. Nach seiner Vorstellung im Februar 2023 im Landtag war der Masterplan Kultur im Juni an 330 Beteiligte verschickt worden. Zahlreiche Künstler und Kulturinteressierte hatten in einem mehrjährigen Beteiligungsprozess an seiner Entstehung mitgewirkt.