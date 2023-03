Mehr geplante Starts am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Zahl der Passagierflüge an Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt soll in den nächsten Monaten steigen. Im Sommerflugplan sind pro Woche durchschnittlich 4258 Starts geplant und damit rund 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Betreibergesellschaft Fraport am Dienstag mitteilte. Das Rekordniveau des Vor-Corona-Jahres 2019 ist aber noch um 15 Prozent entfernt.