Mehr Grün in den Städten gegen Überhitzung

Der Naturschutzbund (Nabu) Hessen ruft die Bürgerinnen und Bürger auf, auch abgesehen von politischen Vorgaben aktiv zu werden. Das Grün sorge über mehr Verdunstung für Abkühlung. „Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie heiß es in Hessen werden kann“, sagt Nabu-Sprecherin Kathrin Kaltwaßer. Bedenken, dass begrünte Fassaden Ungeziefer anlockten, das in die Wohnung komme, könne sie zerstreuen. Für Spinnen oder Insekten seien die Pflanzen interessant und nicht die Wohnungen. Zur Sicherheit könne man Fliegengitter an den Fenstern anbringen. Intakte Dächer und Fassaden erlitten durch Kletterpflanzen auch keinen Schaden.