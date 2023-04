Mehr Hilfen für Kinder inhaftierter Eltern

Gießen (dpa/lhe) - . Eine neue Landesfachstelle soll für mehr Unterstützung von Kindern inhaftierter Eltern in Hessen sorgen. Das „Netzwerk Kinder von Inhaftierten - Hessen“ mit einer Landesfachstelle sei Teil eines in sechs Bundesländern gestarteten Projekts, sagte Astrid Dietmann-Quurck vom Verein Aktion - Perspektive für junge Menschen und Familien am Donnerstag in Gießen. Im Auftrag der hessischen Ministerien für Soziales und Justiz soll der Verein die Landesfachstelle aufbauen. Ähnliche Projekte seien auch in Berlin, Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern angelaufen.