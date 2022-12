Mehr Jugendliche mit Alkoholvergiftung in Krankenhäusern

Demnach ist vor allem bei Mädchen eine Zunahme der Einweisungen zu beobachten. In der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen kamen rund zwölf Prozent mehr Mädchen wegen eines Alkoholmissbrauchs in eine Klinik (Jungen minus 6 Prozent). In der Altersgruppe 15 bis 19 Jahre waren es rund 13 Prozent mehr (Jungen plus 4 Prozent).