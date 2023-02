Mehr Menschen suchen Beratung wegen rassistischer Vorfälle

Marburg/Hanau (dpa) - . In den vergangenen rund drei Jahren haben sich nach Expertenangaben bundesweit und auch in Hessen spürbar mehr Menschen wegen rassistischer Vorfälle an Beratungsstellen gewandt. Das dürfte auch daran liegen, dass solche Vorfälle, von denen sehr viele Menschen betroffen seien, mittlerweile klarer gesehen und benannt würden, sagte Reiner Becker, Leiter des an der Philipps-Universität Marburg angesiedelten Demokratiezentrums Hessen, der Deutschen Presse-Agentur. Für Becker steht das auch im Zusammenhang mit der Aufarbeitung und Debatte über Taten wie den rassistischen Anschlag von Hanau mit neun Toten, der sich am Sonntag (19. Februar) zum dritten Mal jährt.