Mehr Müll, mehr Ratten: Bei Bekämpfung auch Bürger gefragt

Die Stadt fordere seit vielen Jahren per öffentlichem Appell im Frühjahr alle Grundstückseigentümer zur präventiven Bekämpfung von Ratten auf. „In erster Linie sind die Grundstückseigentümer verpflichtet, derartige Maßnahmen durchzuführen.“ Kämen sie der Verpflichtung trotz eines Befalls nicht nach, würden sie per schriftlicher Anordnung dazu aufgefordert. Mit dieser Anordnung werde gleichzeitig angedroht, dass die Stadt die Maßnahme vornehmen lasse, und dies werde bei fortgesetzter Weigerungshaltung auch umgesetzt. „Die Kosten dieser Maßnahme trägt der Eigentümer“, so der Sprecher. Das Ordnungsamt beantrage das in etwa 20 bis 30 Fällen pro Jahr. In diesem Rahmen dürfte sich die Fallzahl auch in diesem Jahr in etwa bewegen. Das Tierschutzgesetz verlangt, dass die Nager grundsätzlich nur von sachkundigen Personen - in der Regel also nur von professionellen Schädlingsbekämpfern - getötet werden dürfen, wie der Sprecher betonte.