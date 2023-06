Mehr Nässe fürs Rote Moor: Wichtiger CO2-Speicher

Gersfeld (dpa) - . Moore sind ein wichtiger Speicher von Kohlendioxid und spielen somit eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Doch viele dieser Feuchtgebiete in Deutschland sind von zunehmender Trockenheit und sinkendem Grundwasserspiegel bedroht. Im Roten Moor in der Rhön an der hessisch-bayerischen Landesgrenze ist jetzt ein Projekt angelaufen, das sich der Austrocknung des ökologisch wichtigen Gebiets entgegenstemmt, in dem noch immer die Folgen des jahrzehntelangen Torfabbaus zu spüren sind. „Wir wollen das Rote Moor fit machen für den Klimawandel“, erklärte am Freitag Torsten Raab, der hessische Verwaltungsleiter des Biosphärenreservats Rhön, das Gebiete in Hessen, Bayern und Thüringen umfasst.