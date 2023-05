„Mehr oder weniger“: Schenk verteidigt IOC

„Die Entscheidung, wer startet bei den Olympischen Spielen in Paris, fällt erst kurz vor der Akkreditierung. Das ist in einem guten Jahr“, erklärte Schenk. „Das IOC hat zurzeit gar nichts zu entscheiden, dies kann es erst, wenn die Verbände sagen, die und die Athleten haben die Qualifikationskriterien erfüllt.“ Wie die Situation bei der Eröffnung der Spiele in Paris sein werde, ob dann der Krieg vorbei sei, könne keiner sagen: „Die Olympischen Spiele in Paris könnten aber dann eine wichtige Rolle für die Nachkriegszeit spielen.“