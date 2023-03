Mehr Patienten im Maßregelvollzug in Hessen

Kassel (dpa/lhe) - . Die Zahl der Patientinnen und Patienten im hessischen Maßregelvollzug ist im vergangenen Jahr gewachsen. Durchschnittlich waren 889 Menschen in den Vitos Kliniken für forensische Psychiatrie untergebracht, wie die Vitos gGmbH am Dienstag mitteilte. Das waren 36 mehr als im Vorjahr. Die Patientenzahl lag damit nah an der Kapazitätsgrenze von 906 Behandlungsplätzen.