Mehr queerfeindliche Straftaten: Neuer Beauftragter

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Hessen hat die Zahl der Gewalttaten gegen queere Menschen deutlich zugenommen. Sie bewegten sich zwar noch auf einem niedrigen Niveau, dennoch sei ein klarer Anstieg erkennbar, teilte Justizminister Roman Poseck (CDU) am Freitag in Wiesbaden mit. Es sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da Straftaten oft nicht angezeigt würden.