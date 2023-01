Mehr Selbstbestimmung für Betreute

Die dritte Neuerung betrifft die Betreuungsvereine. Sie bekommen in den kommenden Jahren in Summe mehr Geld. Das Sozialministerium erhofft sich davon flächendeckende Beratungsangebote. Bisher war die Förderung freiwillig. Hessen hatte zuletzt etwa 1,1 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. „Dieses Jahr wird dies bereits mehr als doppelt so viel sein (2,3 Millionen Euro), 2024 dann 3,2 Millionen Euro, 2025 sogar 4,2 Millionen Euro“, kündigte Staatssekretärin Anne Janz an.