Mehr Sonne in Hessen: Temperaturen steigen

Offenbach (dpa/lhe) - . Zur Wochenmitte zeigt sich in Hessen zunehmend die Sonne. Im Laufe des Mittwochs sei mit überwiegend heiterem Wetter zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen steigen auf maximal 14 Grad im Norden bis 19 Grad am Rhein. In der Nacht zu Donnerstag gibt es nur einzelne Wolken am Himmel bei Tiefstwerten zwischen 7 und 4 Grad.