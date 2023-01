Mehr Studierende aus der Ukraine an hessischen Hochschulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Zahl der Studierenden aus der Ukraine an den hessischen Hochschulen hat sich nach Ausbruch des Krieges spürbar erhöht. Zum Sommersemester 2022 hätten knapp sechsmal so viele Ukrainerinnen und Ukrainer ein Studium in Hessen aufgenommen wie im Jahr zuvor, teilte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion in Wiesbaden mit.