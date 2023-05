Mehr Verletzte bei E-Scooter-Unfällen in Hessen

Damit liegt Hessen im Ländervergleich auf Rang 7. Die mit Abstand meisten Unfälle mit Verletzten ereigneten sich der Statistik zufolge in Nordrhein-Westfalen (2312) und Bayern (1119), die wenigsten in Mecklenburg-Vorpommern (66) und Thüringen (42). Insgesamt registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 8260 E-Scooter-Unfälle mit Personenschaden in Deutschland - das waren 49 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dabei kamen insgesamt 11 Menschen ums Leben, 2021 waren es 5 Todesopfer, wie die Statistiker mitteilten.