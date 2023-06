Mehrere Bäume stürzen bei Unwetter um: Tornadoverdacht

Rüsselsheim am Main (dpa/lhe) - . Bei einem Unwetter mit Starkregen und heftigen Böen sind um Rüsselsheim am Main (Kreis Groß-Gerau) mehrere Bäume umgestürzt. So waren am Dienstagabend einige Straßen wie zum Beispiel die Ausfahrt der Autobahn 60 in Fahrtrichtung Mainz vorübergehend gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. 20 Autos sowie ein Haus wurden beschädigt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegt ein Tornadoverdacht vor. Auf Grundlage der aktuellen Daten lasse sich aber nicht eindeutig feststellen, ob nicht auch eine Fallböe die Schäden verursacht haben könnte, teilte ein Sprecher des DWD am Mittwoch mit.