Mehrere Brände in Hessen gelegt: Mann in Untersuchungshaft

Bad Homburg/Darmstadt (dpa/lhe) - . Der Mann, der am Mittwoch in Südhessen und im Hochtaunuskreis mehrere Brände gelegt haben soll, ist in Untersuchungshaft genommen worden. Zu einem Tatmotiv habe er in der polizeilichen Vernehmung keine Angaben gemacht, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Freitag. Die Höhe des angerichteten Schadens könne bislang nicht beziffert werden.