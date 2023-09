Mehrere Tausend Radfahrer beim Aktionstag „Kinzigtal Total“

Sinntal (dpa/lhe) - . Bei schönem Sommerwetter sind mehrere tausend Radfahrer am Sonntag beim Aktionstag „Kinzigtal Total“ auf autofreien Straßen in die Pedale getreten. Die 82 Kilometer lange Strecke führt von der Quelle des Flusses Kinzig in Sinntal-Sterbfritz bis zur Main-Mündung nach Hanau, wie der Sprecher des Main-Kinzig-Kreises John Mewes sagte. Genauere Teilnehmerzahlen nannte er nicht.