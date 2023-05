Mehrere Verletzte bei Unfällen mit Motorrädern in Südhessen

Offenbach/Darmstadt (dpa/lhe) - . Bei mehreren Motorradunfällen in Südhessen sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden. Die drei Unfälle ereigneten sich unabhängig voneinander, wie das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt und das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach am Sonntag mitteilten.