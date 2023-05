Mehrfach gesuchter Betrüger nach Verfolgungsfahrt verhaftet

Oberaudorf (dpa) - . Ein gesuchter mehrfacher Betrüger ist nach einer kurzen Verfolgungsfahrt auf der Autobahn 93 in Oberbayern verhaftet worden - und muss nun rund ein Jahr hinter Gitter. Der 45-Jährige war in der Nacht auf Montag in einem Kleintransporter unterwegs und ignorierte Anhalte-Signale der Beamten, wie die Bundespolizei Rosenheim am Dienstag mitteilte. Er raste an der Kontrollstelle vorbei. Die Bundespolizei stoppte ihn einige Kilometer später auf der A93 bei Oberaudorf.