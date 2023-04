Mehrheit der Fahrer erhielt Teil ausstehender Gelder

Ein russischsprachiger Arzt untersuchte am Mittwoch die Fahrer aus Georgien und Usbekistan, die in Deutschland keine Krankenversicherung haben. Viele von ihnen klagten über Rücken- und Schulterprobleme, erfuhr ein dpa-Reporter. Die meisten sind seit Monaten in ihren Lastwagen unterwegs und schlafen auch in den Kabinen. Seit Ende März sind sie auf der südhessischen Raststätte an der A5 im Ausstand. Nach Angaben der Fahrer haben sie seit Wochen, teilweise seit Monaten kein Geld erhalten. Der Fall hat inzwischen über die Grenzen Hessens hinaus Aufsehen erregt und wurde am Dienstag im Europaparlament in Straßburg diskutiert.