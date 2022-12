Mehrjährige Haftstrafe für insolventen Goldhändler PIM

Darmstadt (dpa) - . Im Prozess um den insolventen Goldhändler PIM ist der frühere Geschäftsführer vom Landgericht Darmstadt zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Die Kammer sah in ihrem Urteil am Dienstag die Vorwürfe des Betruges und der vorsätzlichen Geldwäsche gegen den 51-Jährigen als erwiesen an. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren, die Verteidigung fünf Jahre und neun Monate gefordert.